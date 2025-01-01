Мебель
Ковры
Ковер Shore Tan
-15%
Новинка
+ 4 Размера

Ковер Shore Tan

875 451 ₸ от 744 133 ₸
В наличии
Ковер уличный Acanthus Nettle/Sky Blu
-10%
Новинка
+ 4 Размера

Ковер уличный Acanthus Nettle/Sky Blu

315 066 ₸ от 283 560 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Ковер уличный Solid Stem Seagrass
-20%
Новинка
+ 4 Размера

Ковер уличный Solid Stem Seagrass

303 672 ₸ от 242 938 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Ковер Foresta Pebble/Sand
-20%
Новинка
+ 4 Размера

Ковер Foresta Pebble/Sand

709 922 ₸ от 567 938 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Ковер Coleby Petals Hedgerow Gr
-10%
Новинка
+ 4 Размера

Ковер Coleby Petals Hedgerow Gr

531 731 ₸ от 478 558 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Ковер Calla Pomegranate/Clementine
-20%
Новинка
+ 4 Размера

Ковер Calla Pomegranate/Clementine

709 922 ₸ от 567 938 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Ковер Foresta Rosewood/Huckleberry
-20%
Новинка
+ 4 Размера

Ковер Foresta Rosewood/Huckleberry

709 922 ₸ от 567 938 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Дача и сад
Шезлонг Heritage серый
-19%
Новинка

Шезлонг Heritage серый

4 693 500 ₸ 3 790 001 ₸
Кастомизируемый
Кровать Crown серо-коричневая
-19%
Новинка

Кровать Crown серо-коричневая

8 020 053 ₸ 6 476 193 ₸
Кастомизируемый
Обеденный стул Crown деревянный
-19%
Новинка

Обеденный стул Crown деревянный

2 112 553 ₸ 1 705 886 ₸
Кастомизируемый
Искусство
Освещение
Подвесной светильник Beacon
-19%
Новинка

Подвесной светильник Beacon

8 192 117 ₸ 6 615 134 ₸
Кастомизируемый
Люстра Gravity
-24%
Новинка

Люстра Gravity

14 188 281 ₸ 10 783 094 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Подвесной светильник Royal Charm Globe
-19%
Новинка

Подвесной светильник Royal Charm Globe

7 847 990 ₸ 6 337 252 ₸
Кастомизируемый
Подвесной светильник Bold Snooker
-19%
Новинка

Подвесной светильник Bold Snooker

9 539 944 ₸ 7 703 505 ₸
Кастомизируемый
Уличный торшер Horizon Outdoor
-19%
Новинка

Уличный торшер Horizon Outdoor

9 453 913 ₸ 7 634 035 ₸
Кастомизируемый
Люстра Freedom Round
-19%
Новинка

Люстра Freedom Round

27 635 250 ₸ 22 315 464 ₸
Кастомизируемый
Декор
Подставка для зонтов Beacon
-24%
Новинка

Подставка для зонтов Beacon

1 503 125 ₸ 1 142 375 ₸
Кастомизируемый
Камин Artisan
Новинка

Камин Artisan

Кастомизируемый
Двухъярусное зеркало Revê
-19%
Новинка

Двухъярусное зеркало Revê

8 368 959 ₸ 6 757 935 ₸
Кастомизируемый
Камин Aristo
-24%
Новинка

Камин Aristo

12 471 875 ₸ 9 478 625 ₸
Кастомизируемый
Зеркало Dinis Prestige
-24%
Новинка

Зеркало Dinis Prestige

14 492 969 ₸ 11 014 656 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Зеркало Trafalgar
-24%
Новинка

Зеркало Trafalgar

11 903 125 ₸ 9 046 375 ₸
Кастомизируемый
Зеркало Cosmos
-24%
Новинка

Зеркало Cosmos

16 950 781 ₸ 12 882 594 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Мебель
Журнальный стол Spectrum Patina
-24%
Новинка

Журнальный стол Spectrum Patina

7 464 844 ₸ 5 673 281 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Буфет Valiant Walnut
-24%
Новинка

Буфет Valiant Walnut

47 622 656 ₸ 36 193 219 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Книжный шкаф Legacy
-19%
Новинка

Книжный шкаф Legacy

16 565 855 ₸ 13 376 928 ₸
Кастомизируемый
Овальный обеденный стол Obsidian Nero Marquina
-24%
Новинка

Овальный обеденный стол Obsidian Nero Marquina

17 235 156 ₸ 13 098 719 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Буфет Prism Emerald
-24%
Новинка

Буфет Prism Emerald

17 194 531 ₸ 13 067 844 ₸
Кастомизируемый
Посуда
Аксессуары для дома
Игровой стол Regal Brown Poker
-19%
Новинка

Игровой стол Regal Brown Poker

12 952 530 ₸ 10 459 168 ₸
Кастомизируемый
Натуральная шкура Dark Purple
-20%
Новинка

Натуральная шкура Dark Purple

790 857 ₸ от 632 686 ₸
В наличии
Детская комната
Детский комод Nimbus Horizon
-19%
Новинка

Детский комод Nimbus Horizon

9 473 031 ₸ 7 649 472 ₸
Кастомизируемый
Кровать для детей Airborne Fantasy Balloon
-19%
Новинка

Кровать для детей Airborne Fantasy Balloon

24 270 460 ₸ 19 598 396 ₸
Кастомизируемый
Детский комод Nimbus Tower
-19%
Новинка

Детский комод Nimbus Tower

7 102 383 ₸ 5 735 175 ₸
Кастомизируемый
Детский столик Explorer Activity
-19%
Новинка

Детский столик Explorer Activity

5 333 957 ₸ 4 307 170 ₸
Кастомизируемый
Кровать для детей Snuggly Bunny Burrow
-19%
Новинка
+ 3 Размера

Кровать для детей Snuggly Bunny Burrow

11 920 151 ₸ от 9 625 522 ₸
Кастомизируемый
Детский диван Fluffy Cloud Candy
-19%
Новинка

Детский диван Fluffy Cloud Candy

5 286 162 ₸ 4 268 575 ₸
Кастомизируемый
Книжная полка для детей Sugar Rush
-19%
Новинка

Книжная полка для детей Sugar Rush

12 245 159 ₸ 9 887 966 ₸
Кастомизируемый
Обустройство и ремонт
Пьедестал Crystal Flow
-15%
Новинка

Пьедестал Crystal Flow

9 758 930 ₸ 8 343 885 ₸
В наличии
Кастомизируемый
Ванна Fractured Design
-15%
Новинка

Ванна Fractured Design

12 918 621 ₸ 11 045 421 ₸
Кастомизируемый
Тумба с раковиной Rift
-15%
Новинка

Тумба с раковиной Rift

23 174 074 ₸ 19 813 833 ₸
Кастомизируемый
Ванна Carp-Inspired
-15%
Новинка

Ванна Carp-Inspired

16 854 693 ₸ 14 410 762 ₸
Кастомизируемый
Ванна Harmonic
-15%
Новинка

Ванна Harmonic

28 157 357 ₸ 24 074 541 ₸
Кастомизируемый
Тумба с раковиной Carp
-15%
Новинка

Тумба с раковиной Carp

18 425 510 ₸ 15 753 811 ₸
Кастомизируемый
Ванна Gemstone Faux Marble
-15%
Новинка

Ванна Gemstone Faux Marble

13 658 891 ₸ 11 678 352 ₸
Кастомизируемый

Бренды мирового уровня

Представляем официально на рынке

Nodus
Louis de Poortere
SayRug
Serge Lesage
Kristiina Lassus
Bluebellgray
A.R. Arredamenti
Harlequin
AK47 Design
Sanderson
CPRN Homood
Wedgwood
My Home
Ted Baker
OVO Design
Morris & Co
Inedito / Asnaghi
Scion
Dale Italia
Sitap
Rug Star
Orla Kiely
Florence Broadhurst
Greggio
William Yeoward
Tonucci Collection
Mohebban
Malerba
Jan Kath
Art de Lys
Laura Ashley
Boca do Lobo
Brink & Campman
Ваш дом — отражение вас. Сделайте его особенным.

Интерьер, который говорит за вас

SayRUG.kz — это пространство для тех, кто хочет больше, чем просто обустроить дом. Мы помогаем создавать атмосферу: через ковры, мебель, освещение и декор, которые отражают вкус, характер и стиль жизни.

В нашем каталоге собраны решения для любой комнаты — от гостиной до рабочего кабинета. Минимализм или эклектика, натуральные текстуры или яркий акцент — вы выбираете, мы подбираем. Всё, что представлено на сайте, проходит строгий отбор по качеству и дизайну.

Всё продумано до мелочей

Доставка работает по всему Казахстану — быстро, надёжно и с чёткой логистикой. От момента заказа до момента, когда вы разложите ковёр или включите новый светильник, мы рядом. Без навязчивости, но с полной поддержкой, если она нужна.

Что отличает SayRUG.kz:

  • Только оригинальные товары от проверенных брендов
  • Коллекции с акцентом на актуальные интерьерные тренды
  • Прозрачные цены и реальные фотографии
  • Доставка по Казахстану и в любую точку мира

SayRUG.kz — когда интерьер становится личной историей. Начните её с правильных деталей.

SayRUG
